В Альметьевске звучат сирены; ранее в городе объявили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане с 7 утра действует режим «Беспилотная опасность». Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты

Фото: Реальное время

В Альметьевск сработала система тревожного оповещения. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Ранее в городе ввели режим угрозы атаки БПЛА.

Напомним, что сегодня, 12 августа, в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность». Ограничения ввели с 07:25 утра. Позднее представитель Росавиации сообщил о введении плана «Ковер» для аэропорта Казани , а затем и Нижнекамска.

Отметим, что в регионе вводят аналогичные ограничения четвертый день подряд. Ранее он действовал 9, 10 и 11 августа. В воскресенье, 10 числа, режим беспилотной опасности вводили и снимали дважды за сутки.

Дмитрий Зайцев