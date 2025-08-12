Верховный суд Татарстана отменил вольную Роберта Мусина

Апелляционное представление прокуратуры и жалобу АСВ рассмотрели без самого осужденного экс-главы «Татфондбанка»

Фото: Максим Платонов

Решение казанского суда о вольной для экс-главы «Татфондбанка» в связи с болезнью было незаконным и необоснованным. К такому мнению сегодня пришел судья Верховного суда РТ Максим Беляев, согласившись в апелляции в доводами прокуратуры Татарстана и АСВ, передает из суда журналист «Реального времени».

По решению Верховного суда республики, материал о вольной для банкира будет направлен на пересмотр в районный суд. Меру пресечения сегодня ему менять не стали.

На заседание Роберт Мусин не пришел. По словам адвоката Алексея Клюкина, он находится дома и регулярно обращается в казанскую больницу.

Адвокат попросил приобщить заявление от Роберта Мусина с просьбой рассмотреть материалы в его отсутствие. «Моя явка в судебное заседание невозможна по состоянию здоровья», — указал в своем заявлении освобожденный.

Также в суде по ходатайству защиты огласили медицинские справки, свидетельствующие — показанная Мусину операция до сих пор не проведена и в настоящее время состояние больного не улучшилось. Так уже после освобождения он обращался в горбольницу в связи с тяжелыми болями.

Из представления прокуратуры РТ следовало — решение райсуда не основано на законе, поскольку в его основу легли данные заключения комиссии медиков горбольницы №7, сделанного в августе 2023-го, еще до проведения первой операции Мусину. Тогда как в сентябре и декабре 2024-го по результатам медицинского освидетельствования комиссией врачей ФСИН заболевания, препятствующего отбыванию наказания из перечня правительства РФ, у этого осужденного не выявлено.

Кроме того, в тексте представления прозвучали сомнения в оценке сотрудников Минздрава РТ, которые по результатам осмотра поставили Мусину 3-ю степень функциональной недостаточности в связи с заболеванием, тогда как ранее врачи пенитенциарной системы выявляли лишь 2-ю степень, не попадающую в тот самый перечень болезней — препятствий к отбыванию срока.

Напомним, под стражей банкир оказался 3 марта 2017 года — в день отзыва лицензии ТФБ, а на свободе — 11 июня 2025 года, после удовлетворения Вахитовским судом Казани его ходатайства о вольной. Главным основанием для такого решения стало комиссионное заключение медиков, что тяжелая болезнь суставов осужденного входит в утвержденный правительством РФ перечень диагнозов, препятствующих отбыванию назначенного судом наказания.

При этом районный суд указал — освободить осужденного немедленно. Так что на момент подачи представления прокуратуры и жалобы от потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов бывший министр финансов республики уже был на воле. При этом его ходатайство суд первой инстанции удовлетворил лишь после вступления в силу второго приговора.

Первую судимость Мусин получил в 2021-м году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима.

Именно от этого срока за решеткой Мусина освободили. Однако за ним сохранили обязанность по возмещению ущерба по двум уголовным делам.