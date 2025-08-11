Суд признал экстремистским энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе»
В ДУМ заявили о несогласии с решением суда
Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Москвы о включении энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе» в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.
Прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими к административному ответчику в лице централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации».
В ДУМ заявили о несогласии с решением суда и намерении обжаловать его в установленном законом порядке.
Ранее Минюст внес книгу «Алексей Навальный**. Патриот»* в список экстремистских материалов.
Справка
* Внесена в список экстремистских материалов.
** Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
