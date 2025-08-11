Новости общества

Суд признал экстремистским энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе»

17:49, 11.08.2025

В ДУМ заявили о несогласии с решением суда

Фото: Екатерина Петрова

Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Москвы о включении энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе» в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

Прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими к административному ответчику в лице централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации».

В ДУМ заявили о несогласии с решением суда и намерении обжаловать его в установленном законом порядке.

Ранее Минюст внес книгу «Алексей Навальный**. Патриот»* в список экстремистских материалов.

Рената Валеева
Справка

* Внесена в список экстремистских материалов.

** Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

