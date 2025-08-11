В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

Трагедия произошла вечером 10 августа близ села Шонгуты Апастовского района

Фото: Динар Фатыхов

В отношении 42-летнего водителя автомобиля Hyundai Solaris, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибли двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили в правоохранительных органах.

Трагедия произошла вечером 10 августа близ села Шонгуты Апастовского района Татарстана.

По предварительным данным, на 66-м км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Honda Civic. От удара Honda Civic также задела ехавший в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2110.

В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров Honda Civic — мальчик и девочка — получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Рената Валеева