В Киргизии призвали трудовых мигрантов вернуться на родину из-за нехватки рабочих рук

В настоящее время от 300 до 600 тыс. граждан Киргизии находятся на заработках в России

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев обратился к трудовым мигрантам с призывом вернуться из-за рубежа для работы внутри страны. Об этом сообщает «Кактус».

Киргизия испытывает острую нехватку рабочих рук, особенно в сфере строительства.

— Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И время пришло. Мигранты могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу, — заявил глава ГКНБ. Он отметил, что только в Нарынской области в настоящее время ведется строительство 127 объектов.

Призыв Ташиева прозвучал на фоне активных обсуждений вопросов трудовой миграции между Киргизией и Россией, куда в основном уезжают киргизские трудовые мигранты. 24 июля заместитель главы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев и посол РФ в республике Сергей Вакунов обсудили в Бишкеке возможность проведения проверки киргизских трудовых мигрантов перед их выездом на территорию России.

По разным оценкам, в настоящее время от 300 до 600 тыс. граждан Киргизии находятся на заработках в России. Возвращение даже части из них могло бы существенно облегчить ситуацию с нехваткой рабочих рук в республике.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов выступил с инициативой об обязательном приобретении полиса ДМС для иностранных граждан перед въездом в Россию.

