Глава комитета Госдумы предложил новые требования для въезжающих мигрантов

Проблема заключается в том, что часть иностранных граждан не оформляет медицинскую страховку, что создает дополнительную нагрузку на региональные бюджеты

Фото: Максим Платонов

Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выступил с инициативой об обязательном приобретении полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для иностранных граждан перед въездом в Российскую Федерацию. Об этом сообщает телеграм-канал «Дума ТВ».

По мнению депутата, въезд мигрантов на территорию РФ должен осуществляться только при наличии оформленного страхового полиса.

— Это нормальная практика других развитых стран. Тем более что полис можно заранее приобрести в электронном виде, — отметил Нилов в интервью «Дума ТВ».

Основная проблема заключается в том, что значительная часть иностранных граждан не оформляет медицинскую страховку. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на региональные бюджеты, поскольку российская система здравоохранения обязана оказывать экстренную медицинскую помощь всем нуждающимся, независимо от наличия страховки.

Дополнительные требования включают обязательное наличие медицинской справки об отсутствии инфекционных заболеваний при въезде в Российскую Федерацию.

Напомним, что во время заседания Госсовета депутат от ЛДПР Руслан Юсупов предложил ужесточить систему медицинских осмотров для мигрантов. По его мнению, разделение потоков позволит снизить количество завозных инфекций и их передачу местному населению.

Дмитрий Зайцев