«Мастер и Маргарита» и Библия возглавили список книг, влияющих на судьбы читателей

Более 96% участников заявили, что книга может изменить жизнь

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Литрес», сеть магазинов «Читай-город» и сервис LiveLib опросили более 1 200 пользователей из разных городов России. Целью было выяснить, какие книги чаще всего меняют жизнь людей. Более 96% участников заявили, что книга может изменить жизнь. Среди опрошенных 75,5% признались, что сами пережили такие перемены. Чаще всего судьбоносное чтение приходилось на возраст от 12 до 18 лет — так ответили 47% респондентов. В возрасте от 19 до 30 лет с этим сталкивались 33% опрошенных, от 31 до 45 лет — 17%.

Среди художественных произведений лидером стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — его назвали 15% участников. Второе место заняла серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг — 12,5%, третье — «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — 12%. Вариант «другое» выбрали 28% респондентов, назвав в числе повлиявших на жизнь произведения Анны Джейн, роман Ивана Тургенева «Отцы и дети» и книги о Великой Отечественной войне.

В лидеры среди нон-фикшен-литературы вышла Библия — 11% ответов. На втором месте «Дневник Анны Франк» — 7%, на третьем книга Ольги Примаченко «К себе нежно» — 5%. Еще 24% выбрали «другое», упомянув «Наедине с собой» Марка Аврелия, биографии известных людей, «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза и «Опыт дурака» Мирзакарима Норбекова.

Эксперты отметили, что в обоих лидирующих произведениях — «Мастере и Маргарите» и Библии — заложены философские и религиозные темы, побуждающие к размышлениям о смысле жизни и месте человека в мире. Второе место среди художественных книг, по их мнению, также связано с обсуждением вечных ценностей: цикл о Гарри Поттере затрагивает темы любви, жертвы и веры.

Отвечая на вопрос, что изменилось после прочтения, 17,5% респондентов сообщили, что пересмотрели ценности. Еще 16% опрошенных стали лучше понимать себя, 13,5% научились принимать трудности, 11% начали больше ценить то, что имеют, 8% стали более чуткими к другим. А 75% респондентов признались, что книга, повлиявшая на их жизнь, пришла вовремя. Остальные считают, что, прочти они ее раньше, многое сложилось бы иначе.

Екатерина Петрова