«Телеграм» оштрафован в России на 3,5 млн рублей

Административный материал был составлен в отношении компании за нарушение требований законодательства в части удаления противоправного контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 3,5 млн рублей за неудаление информации, запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей, — сообщили в суде.

Административный материал был составлен в отношении компании за нарушение требований российского законодательства в части удаления противоправного контента.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал TikTok на 6 млн рублей за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных компаний.

Рената Валеева