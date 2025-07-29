TikTok оштрафован на 6 млн рублей за отсутствие представительства в России

Об этом сообщили в пресс-службе суда

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на 6 млн рублей за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы «ТикТок Пте.Лтд». (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей, — рассказали в суде.

Причиной штрафа стало осуществление иностранной компанией деятельности в России без открытия официального представительства на территории страны.

Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) открыла новое расследование в отношении TikTok из‑за возможных нарушений общего регламента защиты данных (GDPR).

Рената Валеева