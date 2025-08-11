В аэропорту Казани ввели режим «Ковер»
Прием и выпуск воздушных судов временно ограничен
Для международного аэропорта Казани объявлен режим «Ковер». Соответствующая информация опубликована в приложении МЧС.
В аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.
Сегодня в Татарстане на протяжении почти 10 часов — с 03:52 — действует режим беспилотной опасности. Его вводят третий день подряд.
