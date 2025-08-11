Новости общества

В аэропорту Казани ввели режим «Ковер»

13:39, 11.08.2025

Прием и выпуск воздушных судов временно ограничен

Фото: Реальное время

Для международного аэропорта Казани объявлен режим «Ковер». Соответствующая информация опубликована в приложении МЧС.

В аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Сегодня в Татарстане на протяжении почти 10 часов — с 03:52 — действует режим беспилотной опасности. Его вводят третий день подряд.

Галия Гарифуллина

