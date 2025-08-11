Владимир Путин поговорил по телефону с Николом Пашиняном

Президент России сообщил о результатах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и подготовке к встрече с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с армянским лидером Николом Пашиняном. Звонок состоялся по инициативе Еревана, сообщили в пресс-службе Кремля.

Никол Пашинян рассказал об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 8 августа. Путин подчеркнул важность шагов, необходимых для обеспечения устойчивого мира между Ереваном и Баку.

— Подтверждена готовность российской стороны содействовать — в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов — комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, — уточнили в Кремле.

Президент России сообщил о результатах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Трампом на Аляске.

Напомним, американская сторона объявила о договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Первым об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Х (Twitter). Позднее информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.



Галия Гарифуллина