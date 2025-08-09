Встреча президента России Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Американская сторона недавно объявила о договоренности организовать встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова передает официальный телеграм-канал Кремля.

По словам Ушакова, Россия и США являются близкими соседями, граничащими друг с другом, что делает Аляску логичным местом для проведения столь важного саммита лидеров двух стран. Кроме того, Аляска и Арктика представляют собой регион, где пересекаются экономические интересы России и США, что открывает перспективы для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

На встрече, безусловно, основное внимание будет уделено обсуждению вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. В будущем, возможно, следующая встреча президентов пройдет на российской территории, и соответствующее приглашение уже передано Президенту США.

В ближайшие дни Москва и Вашингтон будут активно и интенсивно прорабатывать практические и политические параметры предстоящей встречи на Аляске.

Дмитрий Зайцев