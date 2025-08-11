Татарстан готов поддержать проекты Камилы Валиевой

«Если будет инициатива какого‑то проекта — всегда готовы к переговорам», — подчеркнул министр спорта Татарстана Владимир Леонов

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что республика готова поддержать проекты Камилы Валиевой.

— Мы с Камилой и ее мамой на связи. Я всегда говорю: если у них будет какая‑то инициатива либо какой‑то запрос, естественно, есть мой телефон, мы всегда готовы поддержать. Если будет инициатива какого‑то проекта — всегда готовы к переговорам. Все обсуждаем, — сказал он «Матч ТВ».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Напомним, уроженка Казани планировала возобновить тренировки после окончания срока дисквалификации. Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Началом срока считается 25 декабря 2021 года.

Галия Гарифуллина