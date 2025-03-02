Камила Валиева возобновит тренировки после окончания дисквалификации

Фото: Руслан Ишмухаметов

Камила Валиева возобновит тренировки после окончания дисквалификации, а затем примет решение о дальнейшей карьере, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, началом срока считается 25 декабря 2021 года.

После завершения расследования допингового дела Валиевой Международный союз конькобежцев перераспределил медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, присудив золото сборной США, серебро — команде Японии, а сборной России — бронзу. Апелляции на решение ISU, а также на решение CAS о дисквалификации Валиевой были отклонены.

В июле 2024 года Валиева впервые после решения CAS вышла на лед для участия в шоу, а через пару месяцев сообщила, что у нее «есть мысли вернуться в спорт».