Каждый третий казанский чиновник моложе 35 лет

30% руководителей администрации города также молоды

Фото: Динар Фатыхов

Каждый третий сотрудник казанской мэрии — 34% — моложе 35 лет. Более того, 30% руководителей администрации города также входит в эту возрастную группу, сообщил первый заместитель главы столицы Татарстана Денис Калинкин.

С начала января практику в мэрии прошли 440 студентов вузов. Сотрудниками администрации стали лишь 16 из них.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди подразделений больше всего студентов на практику принимает комитет земельных отношений Казани — здесь в этом году отучились 53 человека. На втором месте управление архитектуры и градостроительства (37 человек), на третьем — комитет по делам детей и молодежи (36).

Еще 30 студентов Казани прошли практику в администрации Советского района. Пятерку лидеров замыкает институт развития города — 27 человек.



Елизавета Пуншева