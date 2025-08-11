Каждый третий казанский чиновник моложе 35 лет
30% руководителей администрации города также молоды
Каждый третий сотрудник казанской мэрии — 34% — моложе 35 лет. Более того, 30% руководителей администрации города также входит в эту возрастную группу, сообщил первый заместитель главы столицы Татарстана Денис Калинкин.
С начала января практику в мэрии прошли 440 студентов вузов. Сотрудниками администрации стали лишь 16 из них.
Среди подразделений больше всего студентов на практику принимает комитет земельных отношений Казани — здесь в этом году отучились 53 человека. На втором месте управление архитектуры и градостроительства (37 человек), на третьем — комитет по делам детей и молодежи (36).
Еще 30 студентов Казани прошли практику в администрации Советского района. Пятерку лидеров замыкает институт развития города — 27 человек.
