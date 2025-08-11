В России планируют провести перезагрузку портала «Госуслуги»

Разрозненные услуги сгруппируют по жизненным ситуациям, а за контролем качества будут следить кураторы

Фото: Михаил Захаров

Правительство России планирует провести комплексную трансформацию государственных услуг. Разрозненные услуги сгруппируют по жизненным ситуациям, а за контролем качества будут следить кураторы. Об этом сообщают «Известия».



Сервис «Жизненные ситуации» — это спектр услуг, необходимых людям в определенных обстоятельствах. Они будут оказываться комплексно и собраны в одном месте — на «Госуслугах». На сегодня разработано 35 таких сервисов, к концу текущего года планируется реализовать еще столько же.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Людям нужны не отдельные услуги, а готовые решения для жизненных ситуаций. Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом. Без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой. И неважно, где человек ее получает — в большом городе или маленьком поселке, — заявил зампредседателя правительства России — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Частью перезагрузки портала станут кураторы, которые займутся работой с обратной связью от граждан и обеспечением развития той или иной услуги. Кроме того, в их задачи войдет устранение сбоев и ошибок системы.

Напомним, в Татарстане запустили доступ к госуслугам через мессенджер MAX. Чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан» позволяет обращаться к необходимым сервисам, не заходя в госучреждения.

Галия Гарифуллина