В Татарстане запустили доступ к госуслугам через мессенджер MAX

Чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан» позволяет обращаться к необходимым сервисам без необходимости посещать госучреждения

Фото: Артем Дергунов

Теперь жители Татарстана могут получать государственные и муниципальные услуги прямо в мессенджере MAX. Это нововведение сделает процесс получения услуг более удобным и быстрым, сообщили в Госкомитете по тарифам республики.

Чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан» позволяет обращаться к необходимым сервисам без необходимости посещать госучреждения.

Напомним, что в Татарстане пройдет первый хакатон, посвященный цифровым решениям для мессенджера Max. Участие в мероприятии смогут принять школьники с 5-го по 11-й класс.



Анастасия Фартыгина