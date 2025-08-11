Минпросвещения России определило сроки 2025/2026 учебного года

Он начнется 1 сентября, а завершится 26 мая

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения России определило сроки 2025/2026 учебного года. Он начнется 1 сентября, а завершится 26 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Осенние, зимние и весенние каникулы будут длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные выходные в феврале — также не короче недели. Летом школьники будут отдыхать с 27 мая по 31 августа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подготовка к школе в Казани обойдется родителям в среднем в 13 тыс. рублей. Примерно столько стоит полный комплект новой школьной формы и канцелярии.

Галия Гарифуллина