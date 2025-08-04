Подготовка к школе в Казани обойдется в среднем в 13 тыс. рублей

Полный комплект новой школьной формы и канцелярии для девочек обойдется в 13 тыс. рублей, а для мальчиков — в 12,7 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Жителям Казани стоит заранее подготовиться к школе: в 2025 году полная стоимость необходимых товаров для обучения в среднем составит 13 тыс. рублей. Это данные анализа, проведенного на платформе «Авито», где за последний месяц наблюдается рост продаж школьных товаров.

Полный комплект новой школьной формы и канцелярии для девочек обойдется в 13 тыс. рублей, а для мальчиков — в 12,7 тыс. рублей. Если же рассматривать покупки «с рук», то эти суммы снижаются до 6,4 тыс. рублей для обоих полов. Средняя экономия при покупке товаров на вторичном рынке составляет около 40%.

Продажи пиджаков выросли на 91% по сравнению с июнем, а брюки стали покупать на 12% чаще. Новый комплект одежды для мальчиков стоит около 3,3 тыс. рублей, тогда как «с рук» он обойдется в 2,6 тыс. рублей. Для девочек новый комплект стоит примерно 3,8 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 2,8 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортивная форма также важна: продажи спортивных костюмов для мальчиков выросли на 20%, а кроссовок — на 15%. Полный новый комплект для физкультуры стоит 3,1 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей при покупке «с рук». Для девочек спортивные костюмы покупаются на 40% чаще, а новый комплект стоит 2,7 тыс. рублей, в то время как по объявлению — всего 1,3 тыс. рублей.

Продажи рюкзаков увеличились на 25%. Комплект канцелярии, включающий рюкзак, тетради и пенал, обойдется в среднем в 6,5 тыс. рублей, если покупать в магазине, и в 2,3 тыс. рублей — «с рук».

Для организации учебного процесса дома также важно создать комфортное рабочее место. Продажи компьютерных столов и кресел возросли на 50% и 66% соответственно. Новый комплект, состоящий из стола и кресла, стоит около 18 тыс. рублей, а при покупке «с рук» — всего 10 тыс. рублей.

Напомним, что к 1 сентября в Казани отремонтируют две школы. Кроме того, к завершению подходит обновление 12 школьных пищеблоков.



Анастасия Фартыгина