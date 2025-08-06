В Татарстане участились случаи бруцеллеза и бешенства среди животных

В селе Сабакаево Рыбно-Слободского района Татарстана выявили 33 случая бруцеллеза у животных

Фото: Реальное время

В селе Сабакаево Рыбно-Слободского района Татарстана выявили 33 случая бруцеллеза у животных, что привело к введению карантина. Также зарегистрированы пять завозных случаев в Балтасинском, Дрожжановском и Черемшанском районах, что вызывает опасения у властей, особенно из-за перекупщиков скота, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам спикеров, республиканский штаб требует от всех предприятий и хозяйств обеспечить биологическую защиту до ноября.

С начала года 34 человека заразились бруцеллезом, и это заболевание может быть очень тяжелым для человека, приводя к инвалидности и даже летальному исходу. Все случаи заражения произошли при уходе за больными животными, в том числе на агропредприятиях.

Реальное время / realnoevremya.ru

Каждый год республика выделяет средства на закупку вакцин для работников сельского хозяйства, чтобы предотвратить такие инфекции. В этом году случаев бешенства среди людей не зарегистрировано, но карантин вводился уже 13 раз из-за других заболеваний.

Ситуация с африканской чумой свиней в республике стабильна, однако власти продолжают следить за обстановкой в соседних регионах, где могут возникнуть очаги.

Накануне в Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана отменены карантинные меры, введенные ранее в связи с выявлением очага бешенства.



Анастасия Фартыгина