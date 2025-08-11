Один человек погиб в результате атаки дронов в Нижегородской области

Еще двое пострадавших доставлены в больницу

Прошедшей ночью беспилотники атаковали две промзоны в Нижегородской области. В результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает издание «Время Н».



— Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу, — говорится в публикации.

В воскресенье вечером о жертвах в результате атаки дронов сообщил и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в Татарстане 11 августа третий день подряд действует режим беспилотной опасности. Меры введены с 03:52.

Галия Гарифуллина