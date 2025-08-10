Раис Татарстана оценил ход уборочных работ в Пестречинском районе

Рустам Минниханов акцентировал внимание на необходимости создания кормовых центров для развития личных подсобных хозяйств

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Рустам Минниханов совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зяббаровым проинспектировал уборочные работы на полях Пестречинского района. После облёта территории состоялась встреча с представителями местного актива.

Сельскохозяйственная статистика района показывает, что посевная площадь составляет 54,6 тысяч гектаров, поголовье крупного рогатого скота насчитывает более 9 тысяч голов, а уборочные работы выполнены на 30%.

Министр сельского хозяйства отметил положительную динамику развития фермерских хозяйств при одновременном снижении показателей личных подсобных хозяйств.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

Рустам Минниханов акцентировал внимание на необходимости создания кормовых центров для развития личных подсобных хозяйств. Также он затронул вопросы реализации программ по улучшению инфраструктуры района, включая строительство социальных объектов. На развитие дорожной сети планируется направить около 1 миллиарда рублей.

В рамках визита раис Татарстана посетил предприятие ООО «Кулонэнергомаш». Руководство завода представило технологию производства и продемонстрировало ассортимент выпускаемой продукции. Предприятие специализируется на производстве оборудования для заводов железобетонных изделий, выпуске продукции для сельскохозяйственной отрасли, изготовлении сталелитейной продукции и изделий из чугуна, а также на разработке и производстве оборудования для газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслей промышленности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава республики успел посетить завод «Казаньсельмаш» в Высокогорском районе, а также ферму по выращиванию ягод в Зеленодольском муниципалитете.

Дмитрий Зайцев