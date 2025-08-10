Раис Татарстана посетил производственный комплекс «Казаньсельмаш»

Предприятие специализируется на выпуске сельскохозяйственной техники

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Рустам Минниханов ознакомился с работой производственного комплекса ООО «Казаньсельмаш», расположенного в поселке Инеш Высокогорского района. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Предприятие специализируется на выпуске сельскохозяйственной техники. В производственную линейку входят самоходные, прицепные и навесные опрыскиватели различных модификаций, разбрасыватели минеральных удобрений, транспортировочные комбинированные смешиватели.

На предприятии работает более 300 сотрудников. В текущем году компания приступила к реализации программы импортозамещения. Ведется работа по локализации производства комплектующих для гидромоторов и оснащению цеха станками для металлообработки.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

С момента основания в развитие направлено более 1 миллиарда рублей. Планируется, что в ближайшие пять лет объем инвестиций сохранится на том же уровне.

В рамках визита состоялась встреча с главами поселений. По информации руководства района, на данный момент убрано 26% посевных площадей при средней урожайности 40 центнеров с гектара. В районе реализуется более 25 государственных программ, активно ведутся дорожные работы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики сообщил, что в районе параллельно с уборочной кампанией ведется подготовка к предстоящему севу. Район принимает активное участие в различных грантовых программах и программах государственной поддержки.

Дмитрий Зайцев