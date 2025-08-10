Скончался известный театральный режиссер Юрий Бутусов
Официальные комментарии по поводу кончины режиссера на данный момент отсутствуют
Роман Должанский, заместитель художественного руководителя Театра наций, сообщил о смерти театрального режиссера Юрия Бутусова.
Художественному руководителю было 63 года. Информация о причинах смерти пока не раскрывается.
