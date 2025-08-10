Новости общества

Скончался известный театральный режиссер Юрий Бутусов

16:20, 10.08.2025

Официальные комментарии по поводу кончины режиссера на данный момент отсутствуют

Фото: скриншот с сайта КиноПоиск

Роман Должанский, заместитель художественного руководителя Театра наций, сообщил о смерти театрального режиссера Юрия Бутусова.

Художественному руководителю было 63 года. Информация о причинах смерти пока не раскрывается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на 95-м году жизни скончался выдающийся актер театра и кино, народный артист России Иван Иванович Краско.

Дмитрий Зайцев

