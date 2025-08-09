Скончался народный артист России Иван Краско

О кончине артиста сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем телеграм-канале

Фото: скриншот с сайта КиноПоиск

На 95-м году жизни скончался выдающийся актер театра и кино, народный артист России Иван Иванович Краско. О кончине артиста сообщает RT со ссылкой на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова.

Депутат написал о глубокой личной потере, отметив, что Иван Краско был не просто талантливым актером, но и настоящим другом. «Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит ничего не сказать», — написал Ржаненков.

Легендарный актер оставил неизгладимый след в истории отечественного искусства. Его голос был узнаваем с первых слов, а образы, созданные на сцене и в кино, стали частью культурного кода нескольких поколений. Творческое наследие Ивана Краско поистине огромно. За свою долгую карьеру он создал множество ярких образов, которые будут жить в памяти благодарных зрителей.

Дмитрий Зайцев