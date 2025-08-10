Жительница Елабуги пойдет под суд за ложный донос

Девушку ждет уголовная ответственности за сообщение о несуществующем изнасиловании, а ее знакомый обвиняется в незаконном сборе информации

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По версии следствия, двое жителей Елабуги познакомились в июне 2025 года и впоследствии вступили в близкие отношения. Позже женщина обратилась в полицию с заявлением о фиктивном групповом изнасиловании, опасаясь осуждения со стороны окружения. Однако расследование показало, что ее заявление оказалось недостоверным, вследствие чего ей предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Кроме того, в процессе расследования в телефоне мужчины обнаружили фотографию женщины, сделанную без ее согласия, что расценивается следствием как незаконное собирание сведений о частной жизни другого лица.

Уголовные дела, содержащие утверждённые обвинительные заключения, переданы в судебные инстанции для рассмотрения.

Дмитрий Зайцев