Минобороны отчиталось о ликвидации 121 украинского беспилотника

Накануне в небе над республикой уничтожили три БПЛА. Из обломки обнаружили в Тукаевском районе.

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По данным Минобороны России, за ночь с 9 на 10 августа, в небе над российскими регионами удалось ликвидировать 121 украинский беспилотник. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале оборонного ведомства.

Как отмечают в МО, больше всего их сбили в Краснодарском крае — 29, 15 — над Республикой Крым, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской областью, 9 — над Воронежской областью, 8 — над Саратовской областью, 8 — над Ставропольским краем, 7 — над Калужской областью, 6 — над Тульской областью, 5 — над Ростовской областью, 4 — над Рязанской областью, 2 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Смоленской областью, 1 — над Орловской областью, 1 — над Тверской областью.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 10 августа в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 05:43 утра. Накануне в небе над республикой ликвидировали три беспилотника. Из обломки обнаружили в Тукаевском районе.

Дмитрий Зайцев