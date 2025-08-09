В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения — Росавиация

Ограничения на прием и вылет действовали с 9 утра

Фото: предоставлено avanttira

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения. Об этом сообщает телеграм-канал «Росавиации. Ограничения на прием и вылет действовали с 9 утра. Таким образом ограничения применялись примерно на три часа.

Напомним, что подобная мера вводила для обеспечения безопасности полетов.

Ранее «Реальное время» показывало, как выглядит небо над Татарстаном после введения плана «Ковер». Судя по данным различных сервисов, некоторым самолетам приходилось буквально облетать республику.

Дмитрий Зайцев