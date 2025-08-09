Как выглядит небо над Татарстаном после введения плана «Ковер»

В воздушном пространстве не замечено ни одного самолета

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

9 августа, с 08.54, действует план «Ковер». О введении ограничений сообщили в МЧС России. Позднее официальный представитель Росавиации заявил о запрете на прием и выпуск воздушных судов из аэропортов Казани и Нижнекамска.

скриншот с сайта flightradar24.com

Судя по данным сервиса FlightRadar, самолеты, маршрут которых проходит над небом республики, достаточно радикально меняют курс, буквально облетая ее. К такому выводу можно прийти, если ознакомиться со схемой полета самолета рейса Алма-Ата — Варшава компании «Сычуаньские авиалинии».

Напомним, что, по данным Минобороны России, в ночь с 8 на 9 августа силы ПВО сбили 97 украинских БПЛА.

Дмитрий Зайцев