В Татарстане за сутки произошло четыре пожара и одно происшествие на воде
Помимо этого, пожарные совершили 13 выездов по ложным вызовам
За минувшие сутки, 8 августа, в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) реагировали на четыре пожара, из которых три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Помимо этого, пожарные совершили 13 выездов по ложным вызовам, а также шесть раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
Подразделения ГПС один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики за прошедшие сутки произошло одно происшествие.
Ранее «Реальное время» сообщало, что 7 августа в Татарстане произошло четыре пожара и два происшествия на воде.
