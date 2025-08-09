В Стерлитамаке на предприятии произошел хлопок газовоздушной смеси

В результате происшествия пострадало 16 человек, детей среди нет. Эвакуировано 15 человек

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Башкортостану

В Стерлитамаке на улице Технической произошло чрезвычайное происшествие — хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании. Возгорания после взрыва не последовало. Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.

В результате происшествия 16 человек получили травмы, среди пострадавших детей нет. 15 человек были экстренно эвакуированы из здания. Погибших нет.

На месте работают 42 специалиста Башкирской территориальной подсистемы РСЧС с привлечением 15 единиц специализированной техники.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алексей Головко направляется на место происшествия для координации работ по ликвидации последствий ЧП.

Ситуация находится под полным контролем оперативных служб.

Дмитрий Зайцев