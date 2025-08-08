В Якутии начали работу два новых казанских вертолета Ми-8МТВ-1

Эти вертолеты многофункциональны и смогут выполнять различные задачи: перевозить пассажиров и грузы, обеспечивать связь с удаленными арктическими районами

Фото: предоставлено пресс-службой "Ростех"

На прошлой неделе холдинг «Вертолеты России» передал авиакомпании «Полярные авиалинии» два новых вертолета Ми-8МТВ-1. Сегодня они прибыли в Якутию и готовы к эксплуатации. Об этом сообщили в группе «Вертолеты России».

Эти вертолеты многофункциональны и смогут выполнять различные задачи: перевозить пассажиров и грузы, обеспечивать связь с удаленными арктическими районами, участвовать в тушении лесных пожаров и оказывать помощь в экстренных ситуациях.

Один из вертолетов получил название «100 лет авиации Якутии», что является данью уважения всем авиаторам, которые с 1920-х годов осваивали северное небо.

Напомним, на прошлой неделе в Казани состоялась церемония передачи 10 новых вертолетов Ми-8МТВ-1 пяти региональным авиакомпаниям. Кроме «Полярных авиалиний», новые машины получили компании «Тайга», «ЧукотАВИА», а также авиапредприятия «Стрежевское» и «Ельцовка». Каждый вертолет оснащен 23 сиденьями и местами для установки медицинских модулей.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов отметил, что переданные вертолеты произведены в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 86 Ми-8МТВ-1.

Анастасия Фартыгина