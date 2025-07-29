Татарстан передал регионам России 10 новых вертолетов Ми-8

Минниханов сообщил, что до конца года планируется передать еще 23 вертолета

Фото: Максим Платонов

В Казани состоялась передача 10 вертолетов Ми-8МТВ-1, произведенных на Казанском вертолетном заводе. В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих.

Минниханов сообщил, что до конца года планируется передать еще 23 вертолета. Он заявил, что Ми-8 отличаются универсальностью и надежностью, а также подчеркнул важность казанского завода для страны. За последние два года было поставлено 50 вертолетов в разные регионы.

Каждый вертолет вмещает 23 человека и может быть оснащен медицинскими модулями. Специалисты КВЗ также доработали машины, добавив внешнюю подвеску для транспортировки грузов и медицинской эвакуации. Вертолеты могут быть оснащены дополнительными топливными баками, что увеличивает их дальность полета, что особенно актуально для больших территорий.

Напомним, что власти Татарстана потратят 2,36 млн рублей на перелеты на вертолете до конца 2025 года.



Анастасия Фартыгина