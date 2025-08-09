Казань стала шестой среди крупных городов России по числу электрозаправок

На данный момент в городе их 111, а цена заряда составляет 288 рублей на 100 км

Фото: Максим Платонов

За последний год количество общедоступных станций зарядки электромобилей в России увеличилось на 40%, превысив отметку в 6 тысяч объектов. Об этом свидетельствуют данные исследования компании 2ГИС.

Лидером по развитию инфраструктуры для электромобилей стала Москва, где количество электрозаправок достигло 900 единиц — рост составил 64% за год. С учетом данных Московской области общее число станций достигло 1,5 тысячи. Цена на заправку в этом регионе — 288 рублей на 100 километров.

На втором месте находится Санкт-Петербург с более чем 330 станциями, показавший рост на 36%. Здесь заправиться будет дороже по сравнению с лидером — 324 рубля. На третьем месте — Красноярск, где функционируют 169 электрозаправок, хотя их количество увеличилось всего на 3%, цена заправки составляет 180 рублей.

Казань в этом топе расположилась на шестом месте. Прирост элетрозаправок тут составил 32%, сейчас в городе их 111. С Москвой столица Татарстана находится на одном ценовом уровне — 288 рублей за 100 километров пробега.

Примечательно развитие Южно-Сахалинска, который обогнал большинство городов-миллионников по количеству станций — здесь работает 165 электрозаправок, с ростом на 31%.

Анализ использования зарядных станций показывает, что пик спроса приходится на понедельник и вторник. В выходные дни, особенно в субботу и воскресенье, найти свободные слоты проще. Большинство владельцев электромобилей (42%) предпочитают быстрые зарядки мощностью от 25 до 100 кВт. Наиболее распространенными типами коннекторов являются GB/T DC, GB/T AC и Type 2.

«Реальное время» уже писало о том, что правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на развитие сети зарядных станций и хабов для электромобилей в рамках профильного национального проекта.



Наталья Жирнова