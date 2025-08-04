Правительство выделит 5,5 млрд рублей на развитие сети электрозаправок в России

Ранее на эти цели уже было выделено около 3,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на развитие сети зарядных станций и хабов для электромобилей в рамках профильного национального проекта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

— Теперь в рамках профильного национального проекта направим дополнительно порядка 5,5 млрд рублей, чтобы в ближайшие 3 года было развернуто еще около 2 тыс. новых станций, хабов для электромобилей, соответствующее распоряжение уже подписано, — сообщил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что ранее на эти цели уже было выделено около 3,5 млрд рублей, что позволило увеличить количество зарядных станций и хабов для электромобилей в стране до более чем 2 тысяч.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Важно активно развивать географию подобной инфраструктуры, чтобы, конечно, владельцы таких машин по всей стране могли легко и удобно заряжать их, передвигаться. Это ключевой фактор, который как раз и стимулирует спрос на электромобили, — подчеркнул Мишустин.

По словам главы правительства, электромобили становятся все более популярными благодаря экономии на обслуживании и отсутствию вредных выбросов.

С 1 марта 2026 года автозаправочные станции, расположенные вдоль автомобильных дорог, обязаны будут обеспечить возможность зарядки электромобилей.

Рената Валеева