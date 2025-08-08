Кафе Pappin pub в Казани приостановило работу из-за вспышки кишечной инфекции

Кафе Pappin pub в Казани приостановило свою деятельность на 90 дней после выявления кишечной инфекции у одного из посетителей. Это решение принял суд по материалам Роспотребнадзора Татарстана.

В ходе эпидемиологического расследования были обнаружены серьезные нарушения санитарных норм. В частности, в кафе не соблюдаются технологические процессы приготовления пищи, отсутствует необходимое оборудование, а также не организован контроль за качеством продуктов.

Кроме того, сотрудники заведения работали без медицинских справок, а в помещениях были выявлены неудовлетворительные санитарные условия.

Из-за нарушений с реализации сняли две партии продуктов весом 3,34 кг. В пробах смывов с объектов окружающей среды была обнаружена кишечная палочка.

На кафе составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы дела переданы в суд. В результате деятельность Pappin pub временно приостановлена. У заболевшего диагностирована кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Накануне в Нижнекамске прокуратура потребовала приостановить работу хостела «Дружный» из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности, которые, по мнению ведомства, создают опасность для проживающих в нем людей.

Анастасия Фартыгина