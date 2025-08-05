В Нижнекамске требуют закрыть хостел «Дружный» из-за нарушений пожарной безопасности

Городская прокуратура обратилась в суд с иском, требующим обязать собственника устранить нарушения, а также наложить запрет на работу хостела до их устранения

В Нижнекамске прокуратура требует приостановить работу хостела «Дружный» из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности, которые, по мнению ведомства, создают опасность для проживающих в нем людей.

Проверка выявила, что собственник хостела допускает нарушения, делающие дальнейшее осуществление его деятельности небезопасным.

Городская прокуратура обратилась в суд с иском, требующим обязать собственника устранить нарушения, а также наложить запрет на работу хостела до их устранения. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Напомним, Вахитовский районный суд Казани вынес решение о запрете деятельности частного пансионата для пожилых «Милена», расположенного на улице Тази Гиззата.



Анастасия Фартыгина