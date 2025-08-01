Путин и Лукашенко неформально встретились на Валааме
С Лукашенко на встречу приехал его сын Николай. Кроме того, президент Белоруссии взял с собой свою собаку, шпица по кличке Умка
1 августа президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели неформальную встречу на острове Валаам. Это не первая их совместная поездка на священный остров, сообщает Кремль
Лидеры посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся за русских воинов, погибших в разные времена. После краткого молебна, который прошел в их присутствии, Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке.
С Лукашенко на встречу приехал его сын Николай, который также присутствовал на молебне. Кроме того, президент Белоруссии взял с собой свою собаку, шпица по кличке Умка.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом и направился на Валаам для неформальной встречи с Путиным.
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