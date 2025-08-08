Встреча Путина и Трампа может состояться в Риме уже в следующий понедельник

Сам Владимир Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для проведения встречи

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в следующий понедельник, а одним из возможных мест проведения саммита рассматривается Рим, сообщает Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни и работа по ее организации уже началась. Сам Владимир Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для проведения встречи с американским коллегой.

— Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения, — говорится в сообщении телеканала.

По данным Fox News, если встреча будет перенесена на более поздний срок на той же неделе, Рим по-прежнему останется в числе потенциальных мест проведения, наряду с другими странами Европы и мира.

Рената Валеева