Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом
По его словам, встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы условия
Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
— У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест, — заявил Путин
Он также сказал, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы условия.
Сегодня стало известно, что Россия и США достигли принципиальной договоренности о проведении двусторонней встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.
— Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и проинформируем об этом несколько позже, — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
