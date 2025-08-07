Москва и Вашингтон согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни
В настоящее время российские власти совместно с американскими коллегами приступили к конкретной проработке саммита
Россия и США достигли принципиальной договоренности о проведении двусторонней встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
— По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа, — заявил Ушаков.
По словам помощника президента России, в настоящее время российские власти совместно с американскими коллегами приступили к конкретной проработке саммита.
— Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и проинформируем об этом несколько позже, — добавил представитель Кремля.
Ранее The New York Times сообщало, что Трамп намерен организовать личную встречу с Путиным на следующей неделе.
