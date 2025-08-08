Семье погибшей при взрыве газа в Нурлате выплатят 1 миллион рублей

Сумма будет разделена в равных долях между всеми членами семьи

Фото: Реальное время

Кабмин Татарстана принял решение об оказании единовременной материальной помощи семье А.И. Антошкиной, погибшей в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в городе Нурлат 6 апреля 2025 года. Соответствующий документ подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Минтруда поручено произвести выплату в размере 1 млн рублей членам семьи погибшей: супругу, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении. Сумма будет разделена в равных долях между всеми членами семьи.

Источником финансового обеспечения выплаты являются средства резервного фонда кабмина республики.



Напомним, трагедия произошла 6 апреля в доме №9 по улице Заводской в Нурлате. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, использовавшийся при установке натяжных потолков. Пожар охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. В результате инцидента погибла А.И. Антошкина, двое человек получили травмы. Всего в доме зарегистрированы 22 человека.

Рената Валеева