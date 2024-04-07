В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва в Нурлате

После взрыва газового баллона, произошедшего в двухэтажном многоквартирном доме в городе Нурлате, следователи возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Вчера вечером произошел пожар в доме №9 по улице Заводской. Первые сообщения о происшествии появились в 9 часов вечера. В ходе расследования выяснилось, что причиной взрыва стал газовый баллон, который использовали при установке натяжных потолков. В результате пожара огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Один человек погиб, двое пострадали.

Всего в доме зарегистрированы 22 человека. Для них в Ледовом дворце спорта «Ледок» организовали пункт временного размещения. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Республике Татарстан. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Об этом пишет РИА «Новости».

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Анастасия Фартыгина