Глава Минтранса РФ согласился изменить правила субсидирования на реке

Речные перевозчики убедили федеральные власти пересмотреть правила субсидий

Фото: Динар Фатыхов

Министерство транспорта РФ согласилось пересмотреть механизм субсидирования пассажирских речных перевозок в рамках проекта «Речные магистрали». Власти согласились производить расчет компенсационных субсидий из расчета на каждого перевезенного пассажира, а не от 60%-го уровня загрузки речного судна, как было во время навигации 2024 года. Об этом стало известно по итогам заседания Комиссии по развитию скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям, которое провел министр транспорта РФ Андрей Никитин в Москве.

— Предложено рассмотреть вопрос предоставления субсидий из расчета на каждого перевезенного пассажира, — сообщила пресс-служба ведомства. — Данная идея проработана Волжским государственным университетом водного транспорта и Росморречфлотом.



В прошлом году по субсидируемым маршрутам в Нижегородской области, Татарстане и Чувашии 6 судов на подводных крыльях перевезли 34 тыс. пассажиров, уточняется в сообщении Минтранс РФ: «На 2025 год запланировано увеличить финансирование до 150 млн рублей и расширить географию перевозок, добавив маршруты из Нижегородской области в Ярославскую. Ожидается, что к концу года перевезем около 52 тыс. пассажиров».

В этом году из-за несовершенства механизма субсидирования госкомпания «Флот РТ» решила не участвовать в выполнении межрегиональных рейсов по Волге. Прекращены рейсы в направлении Чебоксар, Ульяновска и даже на популярном маршруте в Нижний Новгород. Весь флот, почти из 30 судов разного класса, выведен на выполнение перевозок исключительно внутри Татарстана. Республика выделила 90 млн рублей субсидии на компенсацию расходов перевозчику, который реализует билеты по ценам ниже себестоимости. «Межрегиональных маршрутов нет в нашем списке», — подтвердил «Реальному времени» гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.



Луиза Игнатьева