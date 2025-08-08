ФАС выявила картели во всех регионах России с начала 2025 года

В рамках контроля за реализацией нацпроектов ФАС возбудила 15 дел с общей суммой 7,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

ФАС подвела предварительные итоги антикартельной деятельности за первое полугодие 2025 года, сообщив о выявлении антиконкурентных соглашений во всех регионах страны.

С начала года ФАС возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности, по итогам которых на сегодняшний день принято 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства.

По данным ведомства, антиконкурентные соглашения выявлены в 89 регионах России. В качестве ответчиков по делам привлечены 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения затронули 1333 закупки с общей суммой начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) в 49,6 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках контроля за реализацией нацпроектов ФАС возбудила 15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 млрд рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 млрд рублей.

По материалам, предоставленным ФАС, возбуждено 12 уголовных дел. Из них шесть дел — по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ) и шесть дел — по иным составам УК РФ.

В федеральный бюджет поступило 781,6 млн рублей в виде штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения.

Ранее ФАС выявила признаки картеля у шести компаний при прохождении в Татарстане и Краснодарском крае торгов на заключение договора по ремонту объектов электросетей на сумму более 2,7 млрд рублей.

Рената Валеева