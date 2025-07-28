ФАС выявила в Татарстане признаки картеля при заключении договоров на 2,7 млрд рублей

Шесть компаний подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на строительство

Фото: Динар Фатыхов

ФАС выявила признаки картеля у шести компаний при прохождении в Татарстане и в Краснодарском крае торгов на заключение договора по ремонту электросетевых объектов на сумму более 2,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компании ООО «СВЭП», ООО «СВСЭСС», ООО «СмартИнжиниринг», ООО ИЦ «Энергоразвитие», ООО «АвангардЭнерго» и ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой» подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов.

Из-за их действий договоры были заключены с минимальным снижением цены.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Участникам картеля могут грозить административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Дарья Сайфиева