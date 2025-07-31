В Татарстане набирают контрактников в подразделения БПЛА для участия в СВО

Требования к кандидатам соответствуют общим требованиям для контрактников: возраст до 40 лет и категории годности к военной службе А и Б

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане объявлен набор на военную службу по контракту в подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани Андрей Козлов.

— В нашем Центральном военном округе сформировался полк беспилотных летательных систем. Этот полк сейчас расширяют, добавили новые вакантные должности и приглашают граждан для прохождения там военной службы, — рассказал Андрей Козлов.

По его словам, набор по данной специальности ограничен.

— До 50 человек в августе мы готовы принять. В сентябре мест окажется мало, нам будет сложно человека туда пристроить, — отметил он.

Набор ведется на управление различными категориями дронов, включая беспилотники ближнего и дальнего действия, коптерные и FPV-дроны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Требования к кандидатам соответствуют общим требованиям для контрактников: возраст до 40 лет и категории годности к военной службе А и Б. При этом приветствуются опыт участия в боевых действиях и навыки владения техникой.

Напомним, в Татарстане созданы привлекательные условия для заключения контракта на военную службу. Все заключившие контракт с Минобороны России получают единовременную выплату до 2,5 млн рублей.

Данные меры финансовой поддержки были инициированы раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и введены в республике 6 июля 2024 года.

Интернет-газета "Реальное время"