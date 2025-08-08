Международные резервы России выросли до $680 млрд в первой половине 2025 года

Рост золотовалютных запасов происходит на фоне колебаний валютных резервов и стабильности позиций в МВФ

Объем международных резервов Российской Федерации в течение 2024 года и первой половины 2025 года демонстрирует положительную динамику. По данным Центрального банка России, в январе 2024 года резервы составляли 585,4 млрд долларов. К июлю 2025 года этот показатель вырос до примерно 681,5 млрд долларов.

Валютные резервы, включающие иностранную валюту, показывают относительно стабильные значения с некоторыми колебаниями. В начале 2024 года валютные резервы составляли около 433,9 млрд долларов, к июлю 2025 года они немного снизились до примерно 433 млрд долларов. Запасы иностранной валюты варьировались в пределах 385—405 млрд долларов на протяжении рассматриваемого периода.

Монетарное золото значительно увеличилось в объемах за этот период. В январе 2024 года его объем составлял около 151,5 млрд долларов, а к июлю 2025 года достиг 248,5 млрд долларов. Увеличение запасов золота произошло почти без перерывов и наблюдалось на протяжении всего периода.

Реальное время / realnoevremya.ru

Счета в специальных правах заимствования (СДР) оставались на уровне примерно 23—24 млрд долларов, показывая небольшие колебания, но без существенного влияния на общую структуру резервов. Резервная позиция России в Международном валютном фонде (МВФ) также демонстрировала стабильность, колеблясь в диапазоне около 4,8—5,0 млрд долларов.

В течение 2024 года международные резервы демонстрировали плавный рост с незначительными колебаниями в течение года. Например, с января по декабрь 2024 года объем резервов увеличился с 585,4 млрд до 609,1 млрд долларов, при этом в середине года наблюдался максимальный показатель около 633,7 млрд долларов. В первой половине 2025 года рост продолжился более интенсивно, что особенно заметно по увеличению запасов золота.

В целом данные за 2024 и первую половину 2025 года показывают, что структура международных резервов России остается многокомпонентной, при этом золотовалютные запасы и иностранная валюта составляют основную долю. Резервы в СДР и позиция в МВФ играют сравнительно небольшую роль по объему.

Артем Гафаров