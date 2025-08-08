Apple переносит часть производства iPhone в Индию на фоне тарифных рисков

Стратегия диверсификации снизила зависимость от Китая, но уязвимости остались

Apple начала переносить часть производства iPhone в Индию почти десять лет назад, и теперь эта стратегия позволяет компании смягчать риски, связанные с новыми тарифами США. По данным аналитиков, около 14% всех смартфонов бренда собираются в Индии, и к концу 2025 года этот показатель может достичь 25–30%. Рост обеспечивают инвестиции партнеров, таких как Foxconn и Tata, а также поддержка со стороны правительства Индии, которое предоставляет налоговые льготы и субсидии на развитие инфраструктуры.

Тем не менее, значительная часть производственной цепочки по-прежнему зависит от поставок компонентов из Китая. Это означает, что при обострении торговых или политических конфликтов уязвимость Apple сохранится. Эксперты отмечают, что даже при увеличении объемов сборки в Индии компания вряд ли сможет полностью перенести туда все ключевые этапы производства в ближайшие годы.

Объявленные администрацией США пошлины в размере 25% на часть индийских товаров не должны существенно повлиять на планы Apple, так как большинство устройств, произведенных в Индии, отправляется на американский рынок в рамках долгосрочных контрактов. Однако аналитики предупреждают, что сохраняющаяся неопределенность в мировой торговле заставит компанию и дальше искать способы распределить производство между разными регионами.

Помимо расширения в Индии, Apple продолжает инвестировать в производственные мощности в других странах, включая Вьетнам и Малайзию. Эти шаги эксперты рассматривают как часть глобальной стратегии по снижению зависимости от одного поставщика или региона. В то же время критики указывают, что подобные меры носят постепенный характер и пока не способны кардинально изменить географию цепочек поставок.

Артем Гафаров