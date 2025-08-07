В России ожидается снижение работоспособного населения до 2030 года

Снижение коснется людей в возрасте 30—39 лет, в то время как численность молодежи (от 15 до 29 лет) будет расти

Фото: Максим Платонов

В России до 2030 года численность работоспособного населения может сократиться почти на 6 миллионов человек. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра труда Дмитрий Платыгин на всероссийском форуме «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты» в Томске.

Платыгин заявил, что снижение коснется людей в возрасте 30—39 лет, в то время как численность молодежи (от 15 до 29 лет) будет расти.

— Это наше своеобразное окно возможностей, — добавил он.

По его словам, для удовлетворения потребностей работодателей к 2030 году необходимо ежегодно привлекать около 2,2 млн человек на рынок труда. При этом количество выпускников будет близко к 2 млн, а это означает, что практически каждого из них нужно будет направлять к потенциальным работодателям.

На данный момент уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне — 2,2—2,3%, а уровень занятости составляет 61,6%. Платыгин также отметил, что за последние два года численность рабочей силы и безработных в стране значительно сократилась.

Напомним, что в Татарстане количество безработных достигло 3 тысяч.



Анастасия Фартыгина